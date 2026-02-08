خالد الغندور يكشف حقيقة سفر إمام عاشور للمشاركة في برنامج رامز جلال

كشف الاعلامي خالد الغندور علي حقيقة سفر إمام عاشور بسبب مشاركته في برنامج المقالب رامز جلال.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصيي فيس بوك : “ دايما الناس بتربط السفر للسعودية في التوقيت ده قبل رمضان ببرنامج رامز جلال و طبعا ده مش حقيقي عشان البعض بيحب يعمل عمرة قبل رمضان او في وقت يستطيع من خلاله انه يسافر و يعمل عمرة لله و ربنا يتقبل منا جميعا ” .

وفي السياق ذاته، حدّد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظام تدريبات إمام عاشور عقب عودته من رحلة العمرة، استعدادًا لاستئناف المشاركات مع الفريق.





ومن المقرّر أن يخوض إمام عاشور نجم النادي الأهلي تدريبات منفردة على فترتين في يوم عقب عودته من السعودية بناء على تعليمات الجهاز الفني للمارد الأحمر.



كان وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي قال في تصريحات تليفزيونية: إمام عاشور طلب الحصول إجازة للسفر لأداء العمرة ووافقنا على طلبه، وعندما يعود سيخوض التدريبات التي تخلف عنها خلال السفر.