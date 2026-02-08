قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
خالد الغندور يكشف حقيقة سفر إمام عاشور للمشاركة في برنامج رامز جلال

امام عاشور
امام عاشور
منار نور

كشف الاعلامي خالد الغندور علي حقيقة سفر إمام عاشور بسبب مشاركته في برنامج المقالب رامز جلال.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصيي فيس بوك : “ دايما الناس بتربط السفر للسعودية في التوقيت ده قبل رمضان ببرنامج رامز جلال و طبعا ده مش حقيقي عشان البعض بيحب يعمل عمرة قبل رمضان او في وقت يستطيع من خلاله انه يسافر و يعمل عمرة لله  و ربنا يتقبل منا جميعا ” . 

وفي السياق ذاته، حدّد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظام تدريبات إمام عاشور عقب عودته من رحلة العمرة، استعدادًا لاستئناف المشاركات مع الفريق.
 


ومن المقرّر أن يخوض إمام عاشور نجم النادي الأهلي تدريبات منفردة على فترتين في يوم عقب عودته من السعودية بناء على تعليمات الجهاز الفني للمارد الأحمر.

كان وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي قال في تصريحات تليفزيونية: إمام عاشور طلب الحصول إجازة للسفر لأداء العمرة ووافقنا على طلبه، وعندما يعود سيخوض التدريبات التي تخلف عنها خلال السفر.

