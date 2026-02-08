دعاء بداية الترم الثاني .. للتوفيق وتحصيل والدروس

دعاء بداية الترم الثاني، انطلق اليوم الأحد 8 فبراير الترم الثاني من العام الدراسي، والجميع يحدوه الأمل في مستقبل أفضل وتحقيق النجاح وبتفوق سواء كان أولياء الأمور ، أو أبنائهم، دعاء أول يوم فى الترم الثناني هو الملجأ الأول ، لكثير من الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور، فيتضرعون إلى الله بالدعاء، كي يوفقهم الله تعالى في دراستهم ، ويكثر البحث بالتالي عن دعاء اول يوم فى الترم الثاني.

دعاء أول يوم فى الترم الثاني

اللهم وفقني فيه وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم اجعل بدايته خير لنا ولجميع زملائنا ، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة دارسية جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري, و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين.

دعاء المذاكرة اللهم لا سهل

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم إنى اسئلك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين .اللهم اجعل ألسنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا ارحم الراحمين. دعاء بدء الاجابه: ربى اشرح لي صدرى ويسر لي امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا يا ارحم الراحمين.

دعاء العام الدراسي للأبناء

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك

اللهم اهدهم لما تحب و ترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا اليك

اللهم ارزق أبنائي حسن العلم والفهم والتفوق والنجاح في العام الدراسي الجديد

اللهم ألهمهم رشدهم ووفقهم في حياتهم، واجعلهم أبرارا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين

اللهم اشدد بهم عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين بهم محضري، وأحي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عونا لي.

اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرا لي ولهم

اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

دعاء بداية الترم التاني

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علما وعملا صالحا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء بداية الترم التاني للمعلمين

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة من لساني، يفقهوا قولي

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك ، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل .

اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم .

دعاء المذاكرة والحفظ

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني، وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو نزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين.

دعاء الانتهاء من المذاكرة

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.