جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
«الليلة كبرت قوي» على ليسيه الحرية بالإسكندرية في رمضان

ضمن مبادرة “100 ليلة عرض”، تقدم فرقة مسرح إسكندرية العرض المسرحي “الليلة كبرت قوي”، تأليف وإخراج إيهاب يونس.

العرض يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس قطاع المسرح المخرج الكبير هشام عطوة، ورئيس فرقة مسرح إسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح محمد مرسي.

ويستغرق عشر ليالٍ، ابتداءً من يوم 9 رمضان الموافق 27 فبراير على خشبة مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

العرض المسرحي بطولة الفنان خالد محروس، بالاشتراك مع نخبة من فناني ومبدعي الإسكندرية: هاشم  عثمان وممدوح حنفي وسيف الدين محمد ومحمد المداح وعمر عبد العزيز وحسام الهواري، وعدد من الفنانين الشباب: منة جمال ومريم جمال وحسين هاشم ووعد هيثم  وفارس فياض وأحمد إبراهيم.

ويتناول العرض فكرة الصراع الإنساني بين الماضي والحاضر عندما يصطدم الإنسان بواقع  مختلف ومستقبل لا يشبه ما كان يحلم به. 

يقدم العرض ضمن خطة البيت الفني للمسرح لإحياء العروض المسرحية الجادة، ودعم التجارب الفنية للشباب، والتي تمزج الأصالة بالرؤية المعاصرة.

العرض المسرحي يقدم في إطار درامي غنائي استعراضي، صمم المادة الفيلمية له وأعده للدعاية نايف ماهر، ووضع الرؤية الموسيقية والألحان له هيثم بسيوني، كما صمم الاستعراضات أحمد السيد  اميكو. 

تصميم الديكور والملابس وليد جابر، والماكياج لأمل شتا، أما الإضاءة فمن تصميم أحمد طارق. 

تجرى الآن البروفات والاستعدادات النهائية بقيادة إيهاب يونس ومعاونيه من هيئة الإخراج المكونة من المخرجين المنفذين ناهد عادل ومحمود فيشر، والمخرج المساعد إسماعيل جعدار، لتكتمل بذلك عناصر هذا العمل الفني الذي يضيء ليالي الإسكندرية قريبا خلال شهر رمضان.

مسرح اسكندرية فرقة مسرح اسكندرية وزير الثقافة احمد فؤاد هنو

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

