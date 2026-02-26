في وداع مهيب.. أهالي سانت كاترين يشيعون حكيم البادية إلى مدفنه

شيّع آلاف المواطنين من سكان «أرض التجلي» بمدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، جنازة الشيخ الدكتور أحمد منصور الدقوني، الشهير بلقب «حكيم كاترين» و«حكيم البادية»، إلى مدفنه بمقابر منطقة أبو سيلة، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الوادي المقدس، وسط حالة من الحزن خيّمت على الأهالي ومحبيه.

وتقدّم المشيّعين مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، نائبًا عن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، كما شارك في مراسم التشييع عدد كبير من أبناء المحافظة، وفي مقدمتهم مشايخ القبائل البدوية، الذين حرصوا على وداع أحد أبرز رموز العمل المجتمعي والإنساني بالمدينة.

وقال الشيخ أحمد أبو راشد الجبالي، أحد مشايخ قبيلة الجبالية، إن سانت كاترين فقدت رمزًا من رموزها الذين أفنوا أعمارهم في البحث والتخصص في العلاج بالأعشاب، خدمةً لأبناء المجتمع السيناوي وزوار المدينة.

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قد نعى الراحل عبر صفحته الرسمية، مؤكدًا أنه «ببالغ الحزن والأسى ينعي المغفور له بإذن الله، الحاج أحمد منصور، حكيم كاترين لطب الأعشاب، الذي وافته المنية بعد مسيرة عطاء حافلة بالعمل الإنساني والخدمي».

وأشار المحافظ إلى أن الفقيد كان نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص وحسن الخلق، لافتًا إلى دوره البارز في خدمة أهالي سانت كاترين وزوارها، حيث سخّر علمه وخبرته الواسعة في طب الأعشاب لخدمة الجميع بروح إنسانية عالية.

وتقدّم المحافظ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولأهالي مدينة سانت كاترين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبرحيل «حكيم البادية»، تفقد سانت أحد أبرز رموزها المجتمعية، الذين تركوا أثرًا إنسانيًا ومهنيًا واضحًا في مجال العلاج بالأعشاب، حيث ارتبط اسمه لسنوات طويلة بخدمة أبناء البادية وزوار المدينة، مستندًا إلى خبرة واسعة بالنباتات الطبية والعطرية التي تتميز بها البيئة الجبلية في جنوب سيناء.