قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في وداع مهيب.. أهالي سانت كاترين يشيعون حكيم البادية إلى مدفنه

تشيع جنازة حكيم كاترين
تشيع جنازة حكيم كاترين

شيّع آلاف المواطنين من سكان «أرض التجلي» بمدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، جنازة الشيخ الدكتور أحمد منصور الدقوني، الشهير بلقب «حكيم كاترين» و«حكيم البادية»، إلى مدفنه بمقابر منطقة أبو سيلة، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الوادي المقدس، وسط حالة من الحزن خيّمت على الأهالي ومحبيه.

وتقدّم المشيّعين مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، نائبًا عن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، كما شارك في مراسم التشييع عدد كبير من أبناء المحافظة، وفي مقدمتهم مشايخ القبائل البدوية، الذين حرصوا على وداع أحد أبرز رموز العمل المجتمعي والإنساني بالمدينة.

وقال الشيخ أحمد أبو راشد الجبالي، أحد مشايخ قبيلة الجبالية، إن سانت كاترين فقدت رمزًا من رموزها الذين أفنوا أعمارهم في البحث والتخصص في العلاج بالأعشاب، خدمةً لأبناء المجتمع السيناوي وزوار المدينة.

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قد نعى الراحل عبر صفحته الرسمية، مؤكدًا أنه «ببالغ الحزن والأسى ينعي المغفور له بإذن الله، الحاج أحمد منصور، حكيم كاترين لطب الأعشاب، الذي وافته المنية بعد مسيرة عطاء حافلة بالعمل الإنساني والخدمي».

وأشار المحافظ إلى أن الفقيد كان نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص وحسن الخلق، لافتًا إلى دوره البارز في خدمة أهالي سانت كاترين وزوارها، حيث سخّر علمه وخبرته الواسعة في طب الأعشاب لخدمة الجميع بروح إنسانية عالية.

وتقدّم المحافظ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولأهالي مدينة سانت كاترين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبرحيل «حكيم البادية»، تفقد سانت أحد أبرز رموزها المجتمعية، الذين تركوا أثرًا إنسانيًا ومهنيًا واضحًا في مجال العلاج بالأعشاب، حيث ارتبط اسمه لسنوات طويلة بخدمة أبناء البادية وزوار المدينة، مستندًا إلى خبرة واسعة بالنباتات الطبية والعطرية التي تتميز بها البيئة الجبلية في جنوب سيناء.

جنوب سيناء تشيع جنازة حكيم كاترين احمد منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

سيارات للبيع سعرها 400 ألف جنيه

سيارات للبيع سعرها 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد