بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي

قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بجولة تفقدية شملت عددًا من الكيانات الصناعية الكبرى ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، وذلك للوقوف على تطور العمليات الإنتاجية ومستوى الخدمات والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.

وشملت الجولة تفقد مجمع مصانع مجموعة El Araby Group للأجهزة الكهربائية، والذي يضم خطوط إنتاج متعددة تشمل الغسالات الأوتوماتيك والنصف أوتوماتيك، إلى جانب مصانع المحركات والمراوح والفوم. ويُعد مصنع المحركات من أبرز مكونات المجمع بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون وحدة سنويًا بما يدعم الصناعات المغذية ويعزز التكامل الصناعي داخل المنظومة الإنتاجية.



وخلال الجولة، تابع الوزير أعمال تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بأول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج كمبروسورات التكييف داخل المجمع، بطاقة تصل إلى نحو مليوني وحدة سنويًا، مع استهداف تصدير نصف الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من قدرات القطاع الصناعي المصري في سلاسل القيمة المضافة.

كما تفقد وزير الصناعة ومحافظ بني سويف مصنع شركة Samsung Electronics المقام على مساحة 366 ألف متر مربع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، باستثمارات تقدر بنحو 700 مليون دولار. ويضم المصنع خطوط إنتاج للشاشات والهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين شاشة و6 ملايين هاتف سنويًا، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 40 إلى 50%.

واستمع الوزير إلى عرض من قيادات الشركة، التي أوضحت أن المصنع يُعد أول مصنع لسامسونج في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأحد 14 مصنعًا عالميًا للشركة، مع تصدير نحو 85% من إنتاج الشاشات إلى أكثر من 65 دولة، بإجمالي صادرات سنوية تصل إلى نحو 750 مليون دولار، ويوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشاد وزير الصناعة خلال الزيارة بمستوى جودة الإنتاج داخل المصنع، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الصناعية الدولية وتوطين تكنولوجيا الإلكترونيات، ويعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

واختتمت الجولة بتفقد محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي، التابعة لهيئة التنمية الصناعية، والمقامة على مساحة 12.5 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يوميًا قابلة للزيادة إلى 20 ألف متر مكعب، باستخدام أحدث تقنيات المعالجة مثل IFAS وCAS.

وأكد وزير الصناعة أن الدولة مستمرة في استكمال ورفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المحطة تمثل إضافة مهمة لضمان المعالجة الآمنة والبيئية لمخلفات المصانع ودعم استدامة النشاط الصناعي.

ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بمتابعة المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع، ودعم خطط التنمية الصناعية بالمحافظة، فيما أشاد رئيس جمعية مستثمري منطقة كوم أبو راضي الصناعية بجهود إنشاء المحطة، معتبرًا إياها خطوة محورية لخدمة المستثمرين وتعزيز البيئة الصناعية بالمنطقة.