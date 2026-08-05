قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي السعودي يعلن رحيل مدربه يايلسه
التعليم العالي: إقبال متزايد على تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني
كابتن نقل ذكي: بحكم التجربة لو ولد وبنت شباب صغيرين في السن ركبوا ورا بيحصل تجاوز
أحمد موسى: فوز طبيب مصري الأصل في انتخابات الحزب الديمقراطي بأمريكا يثير جدلًا واسعًا
بلاغ جديد قبالة السواحل اليمنية يعيد المخاوف الأمنية إلى خليج عدن
طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 36
أستاذ تمويل: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس زيادة موارد النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد
أسرة عروس الشرقية: فوجئنا بأنها لا تستجيب داخل منزل الزوجية.. وتحوّلت ليلة العمر إلى مأتم | صور
خبيرة مناهج تحسم جدل لجان فاقوس: تفوق الطلاب ممتد من الإعدادية واختبار الكليات هو الفيصل
محمد صلاح: حققت النجاح في كل مكان.. وأتطلع لكتابة تاريخ جديد مع طرابزون سبور
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
البنت عورت نفسها.. محامي سائق شركة النقل الذكي يكشف مفاجآت عن الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب: مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين خطوة مهمة لتنظيم السوق

النائب محمود طاهر
النائب محمود طاهر
محمد الشعراوي

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المقترح الخاص بمشروع قانون إنشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة ورغبتها الصادقة في وضع إطار تشريعي حاسم يُنظم أداء أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمحركات الأساسية للنمو في مصر، واصفا ذلك بالخطوة الهامة لتنظيم السوق العقارى.

وأكد النائب محمود طاهر في تصريحات له اليوم، أن توجه الحكومة لإعداد هذا القانون، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل استجابة واضحة لمطالب القطاع العقاري المتكررة لإيجاد مظلة مهنية موحدة توحد الكيانات المختلفة، وتساهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة؛ تتسم بالشفافية والوضوح وتضمن حقوق كل من الدولة، والمطورين، والمواطنين المتعاملين في السوق.

تصنيف موحد ودقيق للمطورين


وأشار أمين سر لجنة الإسكان إلى أن أهمية مشروع القانون تتجلى في وضع تصنيف موحد ودقيق للمطورين بناءً على الملاءة المالية، القدرة التشغيلية، وحجم الأعمال المنجزة، مما يحد من الدخلاء وغير المختصين.

وتابع، أيضا يؤدى ذلك إلى ضبط آليات السوق عبر قواعد انضباطية تحمي أموال المستثمرين والمواطنين ورفع مستوى الممارسة المهنية، بالإضافة إلي إيجاد آلية مهنية مرنة لفض المنازعات وتعزيز شفافية السوق العقاري المصري محلياً وإقليمياً.

ودعا النائب محمود طاهر، الحكومة إلى ضرورة الربط بين مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وفكرة إنشاء "كيان/ هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، استكمالاً للرؤية الشاملة والمناقشات القيمة التي سبق وطرحتها ودعمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب.


وأوضح "طاهر" أن اتحاد المطورين يمثل المظلة المهنية والتنظيمية للفاعلين في القطاع، بينما يأتي دور "الكيان التنظيمي للسوق" ليكون الجهة المنظمة، لتضمن التوازن والرقابة الحاكمة للقطاع العقاري بأكمله.

وأعرب النائب محمود طاهر عن استعداد لجنة الإسكان بمجلس النواب للتعاون الكامل مع الحكومة فور إحالة مشروع القانون للبرلمان، للخروج بتشريع متكامل يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

النائب محمود طاهر لجنة الإسكان مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

القلب

فاكهة غير متوقعة تمتلك فوائد خارقة للقلب

الممرضة

رحلت وهي تؤدي واجبها.. وفاة ممرضة داخل مستشفى بالمنيا أثناء رعاية المرضى

ارتفاع ضغط الدم

أنواع غير متوقعة لارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد