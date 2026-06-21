وكيل صحة بني سويف يعلن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطلاب وضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات على مدار الساعة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وغرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتدخل الفوري حال حدوث أي طوارئ، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة.