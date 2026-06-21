تضامن بني سويف تنهي أعمال لجنة اختيار "الأب القدوة" وتصعد المرشحين للمستوى الجمهوري

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف اليوم أعمال اللجنة المشكلة لاختيار "الأب القدوة" على مستوى المحافظة.

وترأست اللجنة الدكتورة هبه الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وتولت الأستاذة ريهام سيد مدير إدارة الأسرة والطفولة مقررية اللجنة.

وضمت عضوية اللجنة عددًا من ممثلي الجهات التنفيذية، وسيادة النائبة هبه عبد العظيم، محمد سعد وكيل وزارة الإعلام بالمحافظة، سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة. وفضيله الشيخ محمد سعيد واعظ الأزهر مينا جمعيه معا للامام

وأكدت الدكتورة هبه الجلالي أن اختيار "الأب القدوة" يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو إبراز النماذج المشرفة التي قدمت قصصًا حقيقية في الكفاح وتحملت مسؤولياتها الأسرية بإخلاص، بما يسهم في دعم التماسك المجتمعي ونشر ثقافة العطاء والمسؤولية الأسرية.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن عملية الاختيار تمت بمنتهى الشفافية والحيادية، ووفقًا للضوابط والمعايير المعلنة من وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن النماذج التي تم عرضها تؤكد أن الأبوة ليست مجرد مسؤولية، بل رسالة قائمة على التضحية والعمل والاجتهاد.

وفي ختام أعمال اللجنة، تقدمت الدكتورة هبه الجلالي بالشكر لجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد لضمان خروج عملية الاختيار بصورة تعكس العدالة وتُعلي من قيمة الأسرة المصرية، تمهيدًا لتصعيد المرشحين للمستوى الجمهوري.

وتم اختيار اتنين اب طبيعى واب ذوى الهمم واب اسره بديله