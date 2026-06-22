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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توريد 348 ألف طن قمح محلي لصوامع وشون بني سويف

توريد قمح ببني سويف
توريد قمح ببني سويف

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام 2026، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة منظومة التوريد وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وأوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" بلغ 347 ألفًا و948 طنًا، تم استلامها وفرزها من خلال مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية المنتشرة على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وسير العمل بصورة منتظمة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المحافظ وجه باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه أعمال التوريد، مع سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المالية للمزارعين دون تأخير، بما يسهم في تحفيزهم على زيادة معدلات التوريد، خاصة في ظل السعر التشجيعي الذي حددته الدولة والبالغ 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرامًا.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين أنظمة الزراعة المختلفة، وشملت عددًا من الأصناف عالية الإنتاجية، من بينها أصناف قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، بالإضافة إلى أصناف الديورم المخصصة لإنتاج المكرونة، ومنها بني سويف 5 وبني سويف 7.

بني سويف توريد قمح ببني سويف صوامع بني سويف

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