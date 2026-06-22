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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طرق آمنة وعقول واعية.. رياضة بني سويف تنظم ندوة توعوية لفريق الجوالة

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف من خلال إدارة تنمية الشباب وفريق الجوالة بمركز شباب مدينة ناصر، ندوة توعوية بعنوان "طرق آمنة وعقول واعية" بهدف نشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة وحماية الأرواح.

في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومعهد اليونيسكو ووزارة الشباب والرياضة، وتفعيلًا للمبادرة القومية “أنا متعلم مدى الحياة”.

جاءت الفعالية تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف من الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، حيث استهدفت الفعالية تحقيق حزمة من الأهداف، تضمنت صناعة الوعي المروري من خلال تحويل المعرفة بالمرور وقواعده من مجرد نصوص إلى سلوك التزام وطني وأخلاقي، والتمكين والإغاثة عن طريق تزويد الشباب بمهارات الإسعافات الأولية ليكونوا خط الدفاع الأول في الطوارئ، وتفعيل دور المواطنة الإيجابية بتعزيز دور فرق الجوالة في نقل هذه الثقافة الحيوية إلى أقرانهم ومجتمعاتهم المحلية

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، منها قواعد السلامة المرورية على الطرق، وأسباب الحوادث وطرق الوقاية منها، إلى جانب أساسيات الإسعافات الأولية والتعامل السريع مع الحالات الطارئة، وذلك بمشاركة من القائد مسعد التوني،حيث شهدت تفاعلًا كبيرًا من أعضاء وعضوات فريق الجوالة من خلال المناقشات والاستفسارات، بما يعكس حرص الشباب على اكتساب مهارات تساعدهم في نشر الوعي داخل المجتمع،

وأقيمت الندوة بمتابعة من الأستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وبمشاركة منسقي المبادرة بديوان عام المحافظة والمديرية(هند أحمد – منسق فريق اليونيسكو بالمحافظة، محمد طه – عضو فريق اليونيسكو بالمحافظة، مصطفى أبو اليزيد – عضو فريق اليونيسكو بالمحافظة،إرميا وديع– منسق المبادرة بمديرية الشباب والرياضة ،أحمد يحيى – مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية،، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة وتنمية مجتمعية، وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية وخدمة المواطنين.

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