تحيا مصر .. خالد الغندور يتغنى بالفراعنة بعد أول فوز بكأس العالم 2026

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة للمنتخب الوطني والجماهير والجهاز الفني عقب تحقيق إنجاز اول فوز في بطولة كأس العالم أمام نيوزيلندا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “الحمد لله مبروك لمصر مبروك لرجالة منتخب مصر مبروك لشعب مصر مبروك لزعيم مصر ودايما نقول معاه تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

ووجه الغندور رسالة: "افرحوا يا مصريين افرحوا بلحظة اتأخرت ٩٢ سنة أول فوز لمنتخب مصر في كأس العالم افرحوا بتصدر مجموعتنا في كأس العالم امبارح كنتم رجالة على قدر المسؤولية وإحقاقا للحق كلمة السر هي الأسطورة حسام حسن اللي التاريخ هيذكر إنه أول مدرب يحقق فوز لمنتخب مصر في كأس العالم كلنا نفسنا نعرف حسام حسن عمل ايه بين الشوطين العميد معملش ولا تغيير في اللاعيبة بين الشوطين لكن سبحان مغير الأحوال ال ١١ لاعيب اتغير حالهم فجأة بقوا يطلعوا نار من بوقهم".

وتابع: "اللي يعرف حسام حسن زينا من قرب متوقع وفاهم وأنا متخيل ازاي الاسطورة حسام حسن قدر يطلع الطاقة الخيالية من جوا لاعيبته وازاي شحنهم وازاي أكيد شد عليهم وسمعهم كلام جامد وازاي قدر ينقل لهم مشاعر ١٢٠ مليون مصري وأنا متأكد من اللي بقوله لأن توفيق ربنا مش بيروح غير للي يستاهله ربنا أكرم حسام

بالنجاح الاسطوري لمحمد صلاح في مكانه الجديد اتنين أسيست وهدف ووفق زيكو اللي هو أصلا اختراع حسام حسن ووفق تريزيجيه النجم الكبير المحترم اللي قاعد على الدكة بمنتهى التحضر والرقي ووفق مصطفى شوبير اللي حسام كان جريء في اختياره وجريء في انه يقنع نجم اسطوري بحجم الشناوي انه يقعد له احتياطي ومفيش أي مشاكل من حق لاعيبتنا وجهازنا الفني يفرحوا بالفوز ومن حق المصريين يفرحوا بالفوز وواجبنا كإعلام نشيد بالإيجابيات ونشيد بعظمة قيادة الأسطورة حسام حسن خارج الملعب ونشيد بعظمة قيادة الأسطورة محمد صلاح داخل الملعب".

وأضاف: "لكن واجبنا إننا نذكر الجميع إننا فعلا متصدرين مجموعتنا بس لسه مصعدناش وإننا نقدر بإذن الله نكسب الماتش الجاي ونصعد أول مستريحين حلوة الفرحة وحلوة اللمة في حضن أمنا مصر كنا هنشوف فين خوف ربيعة وياسر إبراهيم على أخوهم حسام عبد المجيد إلا في البيت الكبير بيت أمنا الغالية مصر كنا هنشوف فين حضن ما بين زيكو وصلاح ومهند وهاني إلا في لمتنا في بيت العيلة الكبير تشجيع المنتخب بيصحي جوانا معاني نبيلة كنا ساعات بنفكرها راحت وانتهت يارب ديم علينا الفرحة ودايما مصر متصدرة ودايما نقول تحيا مصر".