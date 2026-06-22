من هم أخطر لاعبي إيران؟.. نقاط القوة والضعف في منافس منتخب مصر قبل المواجهة الحاسمة

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مصيرية أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين إلى الدور التالي.

ويدخل المنتخب الإيراني المباراة بعدما جمع نقطتين من أول جولتين، عقب تعادله مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2 ثم خروجه بنقطة ثمينة من مواجهة بلجيكا بالتعادل السلبي، ليؤكد أنه أحد أكثر المنتخبات تنظيمًا وانضباطًا دفاعيًا في المجموعة.

الثلاثي الأخطر في المنتخب الإيراني

يعتمد المنتخب الإيراني على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية، يتقدمهم المهاجم المخضرم مهدي طارمي، الذي يمثل السلاح الهجومي الأبرز بفضل قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات من أنصاف الفرص.

كما يبرز اسم سردار أزمون الذي يمتلك قوة بدنية كبيرة وقدرة على اللعب كمهاجم صريح أو مهاجم متأخر، ما يمنح المدرب خيارات هجومية متنوعة.

وفي خط الوسط، يعد سعيد عزت اللهي أحد أهم عناصر الفريق، حيث يلعب دورًا محوريًا في الربط بين الدفاع والهجوم، إلى جانب قدرته على افتكاك الكرة وبدء الهجمات المرتدة.

نقاط القوة

أبرز ما يميز المنتخب الإيراني هو التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، حيث نجح في الحد من خطورة منتخب بلجيكا والخروج بشباك نظيفة أمام أحد أقوى المنتخبات في البطولة.

كما يمتلك الفريق قوة واضحة في الكرات الثابتة والالتحامات الهوائية، مستفيدًا من البنية الجسمانية القوية لمعظم لاعبيه، بالإضافة إلى سرعة التحول من الدفاع للهجوم عبر الهجمات المرتدة.

ويجيد المنتخب الإيراني اللعب تحت الضغط، إذ يعتمد على إغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات السريعة التي قد تشكل خطورة كبيرة على المنافسين.

نقاط الضعف

ورغم قوته الدفاعية، يعاني المنتخب الإيراني أحيانًا من بطء التحول الدفاعي عند فقدان الكرة في مناطق متقدمة، وهو ما ظهر خلال مواجهة نيوزيلندا التي استقبل خلالها هدفين.

كما يواجه الفريق صعوبات في صناعة الفرص أمام المنتخبات التي تفرض استحواذًا كبيرًا وتضغط بشكل متواصل، وهو ما قد يمنح منتخب مصر أفضلية إذا نجح في السيطرة على وسط الملعب.

كذلك قد يمثل عامل السرعة في الأطراف نقطة ضعف واضحة، خاصة أمام لاعبين يمتلكون مهارات فردية وقدرة على المراوغة وكسر التكتلات الدفاعية.

كيف يمكن لمصر استغلال المباراة؟

سيكون مفتاح الفوز بالنسبة لمنتخب مصر هو فرض الإيقاع مبكرًا وعدم منح إيران فرصة لتنظيم خطوطها الدفاعية. كما أن تحركات محمد صلاح ومرموش بين الخطوط قد تفتح المساحات أمام الدفاع الإيراني، خصوصًا إذا نجح الفراعنة في نقل الكرة بسرعة واستغلال الأطراف.

وفي المقابل، سيكون الحذر مطلوبًا أمام الكرات الثابتة والهجمات المرتدة الإيرانية، التي تمثل السلاح الأخطر للمنافس في المباريات الكبرى.

وبين الطموح المصري في مواصلة كتابة التاريخ بعد الفوز على نيوزيلندا، والرغبة الإيرانية في انتزاع بطاقة التأهل، تبدو المواجهة مرشحة لأن تكون واحدة من أقوى مباريات المجموعة وأكثرها إثارة.