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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يتغني بمصطفى شوبير: حارس كبير وإمكانياته تؤهله للاحتراف

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
محمد بدران

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالحارس الدولي مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على حقه الكامل كأحد أبرز حراس المرمى من مواليد 2000، مشيرًا إلى أنه ما زال في بداية مشواره الكروي ويتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهله لمستقبل مميز، مع إمكانية احترافه في الخارج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور عبر حسابه علي فيسبوك" أن مصطفى شوبير كان من أبرز نجوم المنتخب في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا، حيث قدم مستويات قوية وساهم في تحقيق نتائج إيجابية، مطالبًا بضرورة دعمه ومنحه الفرصة كاملة للاستمرار في التألق مع المنتخب الوطني.

يأتي ذلك عقب فوز منتخب مصر التاريخي على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الاثنين على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 26 يونيو بتوقيت سياتل الأمريكية، في مباراة حاسمة لتحديد موقف الفراعنة من التأهل.

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