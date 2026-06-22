مصطفى شوبير بعد الفوز على نيوزيلندا: صباح الخير يا مصر

حرص مصطفى شوبير حارس مرمي منتخب مصر، علي الاحتفال بالفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر مصطفى شوبير عبر حسابه على "فيسبوك": مجموعة من الصور وعلق قائلا "صباح الخير يا مصر "

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، ليحقق الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة إيران، في الجولة الثالثة والأخيرة، حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم التأهل إلى الدور الثاني وصدارة المجموعة.