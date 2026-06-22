4 تصديات حاسمة وظهور بطولي.. ماذا قدم مصطفى شوبير في الفوز التاريخي لمصر على نيوزيلندا؟

خطف مصطفى شوبير الأضواء خلال مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 بعدما لعب دورًا محوريًا في الانتصار التاريخي للفراعنة بنتيجة 3-1 وهو الفوز الأول للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ورغم أن محمد صلاح ومصطفى زيكو ومحمود حسن تريزيجيه سجلوا أهداف الانتصار فإن الحارس الشاب كان أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل تدخلاته الحاسمة التي حافظت على آمال المنتخب المصري في العودة إلى المباراة بعد البداية الصعبة.

بداية صعبة وتألق مبكر

دخل منتخب نيوزيلندا المباراة بقوة ونجح في فرض ضغط هجومي واضح خلال الدقائق الأولى وكاد أن يهز الشباك مبكرًا بأكثر من فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة 14 تصدى مصطفى شوبير ببراعة لتسديدة قوية من إيليجاه جاست محولًا الكرة إلى ركلة ركنية بعد رد فعل مميز إلا أن المنتخب النيوزيلندي نجح في استغلال الركنية نفسها ليسجل هدف التقدم عبر المدافع فين سورمان.

ورغم استقبال هدف مبكر لم يفقد شوبير تركيزه بل واصل تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لمحاولة خطيرة من كالوم ماكوات ليمنع منافسه من مضاعفة النتيجة ويحافظ على بقاء منتخب مصر داخل أجواء اللقاء.

كلمة السر في العودة المصرية

ومع تحسن أداء المنتخب المصري تدريجيًا استمر شوبير في أداء دوره الدفاعي بأفضل صورة ممكنة وفي الشوط الثاني وبينما كان الفراعنة يبحثون عن العودة في النتيجة واصل الحارس المصري تألقه عندما أبعد رأسية خطيرة جديدة من كالوم ماكوات ليمنح زملاءه فرصة مواصلة الضغط الهجومي الذي أسفر لاحقًا عن تسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

ولعبت هذه التدخلات دورًا مهمًا في تحويل مسار المباراة إذ حافظت على فارق الهدف الواحد حتى تمكن المنتخب المصري من إدراك التعادل ثم التقدم.

أرقام مميزة لحارس الفراعنة

وعكست الأرقام الأداء القوي الذي قدمه مصطفى شوبير طوال اللقاء وخاض حارس المنتخب المصري المباراة كاملة بواقع 90 دقيقة ونجح في القيام بـ4 تصديات حاسمة جاءت جميعها من داخل منطقة الجزاء وهو ما يعكس صعوبة الفرص التي واجهها خلال المباراة.

كما أظهر شوبير شخصية قوية في التعامل مع الكرات العرضية والهوائية حيث فاز في جميع الالتحامات الهوائية التي خاضها بنسبة نجاح بلغت 100% بعد تفوقه في 4 مواجهات من أصل 4.

ولم يقتصر دوره على التصدي للتسديدات فقط بل ساهم أيضًا في تأمين منطقة الجزاء من خلال 5 استخلاصات ناجحة للكرة ليؤكد حضوره الكبير وتركيزه طوال أحداث اللقاء.

ثقة متزايدة قبل مواجهة إيران

وجاء تألق مصطفى شوبير في توقيت مهم للغاية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومنح الحارس المصري إشارات إيجابية كبيرة للجماهير بعد ظهوره بثبات وثقة في واحدة من أهم مباريات المنتخب خلال السنوات الأخيرة ليؤكد جاهزيته لتحمل مسؤولية حماية عرين الفراعنة في المواعيد الكبرى.

شوبير.. بطل من خلف الكواليس

ورغم أن الأهداف غالبًا ما تخطف العناوين الرئيسية فإن الانتصارات الكبرى لا تتحقق إلا بوجود حارس قادر على إنقاذ فريقه في اللحظات الصعبة.

وفي ليلة تاريخية شهدت تحقيق منتخب مصر أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم كان مصطفى شوبير أحد الأبطال الحقيقيين للمباراة بعدما وقف سدًا منيعًا أمام محاولات نيوزيلندا وساهم بشكل مباشر في الحفاظ على توازن الفريق حتى جاءت العودة التاريخية.