شوبير يكشف كواليس تأجيل زفاف نجله مصطفى قبل كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل خاصة عن نجله مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم.

وقال شوبير في تصريحات مع الإعلامية شيرين ناجي علي شاشا إن مصطفى كان يمتلك موهبة كبيرة كلاعب كرة قدم إلى جانب تميزه في حراسة المرمى لكنه حسم قراره مبكرا بالاستمرار في هذا المركز والعمل على تطوير نفسه حتى أصبح أحد أبرز الحراس في الكرة المصرية.

وتحدث شوبير عن قرار مهم اتخذه نجله قبل انطلاق البطولة موضحا أن مصطفى كان قد أنهى جميع ترتيبات حفل زفافه لكنه قرر تأجيله لما بعد كأس العالم من أجل التركيز الكامل مع المنتخب الوطني خلال المشاركة المونديالية.

وفي جانب إنساني من الحوار أشار شوبير إلى أنه اعتاد وضع نظام مكافآت لنجله بعد المباريات إلا أن أول شخص يحرص مصطفى على التواصل معه عقب كل مباراة هي والدته وهو ما يعكس طبيعة العلاقة القوية بينهما.

وعن حظوظ منتخب مصر في البطولة أبدى شوبير تفاؤله قبل مواجهة نيوزيلندا مؤكدا ثقته في اللاعبين وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية ومشددا على أن الله لن يخذل الشعب المصري في هذه المشاركة المهمة.