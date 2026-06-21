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تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي فجر غدٍ الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، غدًا الإثنين.

وتذاع المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس» القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المباراة.

تردد قناة «بي إن سبورتس FIFA World Cup» المجانية على النايل سات:

◄ القمر: نايل سات
◄ التردد: 12245
◄ الاستقطاب: عمودي (V)
◄ الترميز: 27500
◄ معامل التصحيح: 2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد القناة على عرب سات:

◄ القمر: عرب سات
◄ التردد: 10850
◄ الاستقطاب: عمودي (V)
◄ الترميز: 27500
◄ معامل التصحيح: 2/3 – DVB-S2 8PSK

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق TOD.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم

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