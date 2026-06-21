مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

قدمت مذيعه صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل حول تشكيلة منتخب مصر التي ستواجه بها المنتخب المصري نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

واستعرضت مذيعة صدى البلد تصريحات آسر حسين، المحلل الفني، التي ألمح فيها إلى وجود مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

قال آسر حسين في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «تغطية خاصة لكأس العالم» على قناة «صدى البلد» أتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة نيوزيلندا

بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، تريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، هيثم حسن «زيكو»