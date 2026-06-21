عقب الهزيمة من إسبانيا برباعية.. نجم السعودية: سنتعلم من الأخطاء

أكد حسان تمبكتي نجم منتخب السعودية أن المنتخب ما زالت لديه فرصة لتقديم أداء جيد، مشددا على أن هناك عدد من الأيام من أجل الاستشفاء واستعادة جاهزية المنتخب.

وأضاف، في تصريحات صحفية، عقب مواجهة إسبانيا: “سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد بالشكل الأمثل".

واستطرد: "بإذن الله سنقدم مباراة تليق بنا، وسندخلها من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأكد: “الشيء الذي يجب أن نستفيد منه.. هو أن أي لحظة يقل فيها تركيزك في مثل هذه المباريات؛ فإن المنافس يعاقبك مباشرة ويسجل عليك، ولكن بإذن الله سنتعلم من هذه الأخطاء ونتجنب تكرارها في المباراة المقبلة”.

وخسر منتخب السعودية 0-4 أمام إسبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.