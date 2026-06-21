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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين جمال يحقق رقماً فريداً في تاريخ بطولات كأس العالم

لامين جمال
لامين جمال
حسام الحارتي

أصبح لامين جمال، البالغ من العمر 18 عاماً و343 يوماً، ثامن أصغر لاعب يسجل هدفاً في كأس العالم لكرة القدم، وثالث أصغر لاعب يفعل ذلك في أول مباراة له كأساسي بعد الإسباني غافي (18 عاماً و110 أيام في 2022) والروماني نيكولاي كوفاتش (18 عاماً و197 يوماً في 1930).

ويُعدّ لامين جمال لاعب المنتخب الإسباني، أول لاعب في التاريخ يبدأ مباراة في كل من بطولة أمم أوروبا وكأس العالم وهو بعمر 18 عامًا أو أقل.

ولا تزال إسبانيا دون هزيمة في كل من مبارياتها الـ 32 الأخيرة في جميع المسابقات (ف23 ت9)، وهي الآن ثاني أطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخها (35 مباراة، من فبراير 2007 إلى يونيو 2009).

وتقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 3-0 بعد 23 دقيقة وثانيتين، وهو أسرع وقت يسجل فيه منتخب 3 أهداف في مباراةٍ بكأس العالم منذ مباراة يوغوسلافيا ضد زائير في عام 1974 (17:08).

وحقق منتخب لاروخا فوزه الأول في كأس العالم منذ مباراته الافتتاحية في نسخة 2022 ضد كوستاريكا (7-0)، مُنهياً سلسلة من أربع مباريات دون فوز في البطولة (ت3 خ1).

ويبلغ متوسط الأهداف التي استقبلتها السعودية 2.3 هدفاً في المباراة الواحدة في كأس العالم (49 هدفاً في 21 مباراة)، وهو أعلى معدل لأي دولة خاضت 10 مباريات على الأقل في البطولة.

وكان هذا الفوز السادس بـ 4 أهداف أو أكثر في كأس العالم 2026، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ البطولة، بعد بطولة 1954 (8).

وسددت إسبانيا 17 تسديدة في الشوط الأول اليوم، وهو أكبر عدد من التسديدات لمنتخبٍ في أول 45 دقيقة من مباراة في كأس العالم لكرة القدم هذا القرن، والمناسبتان الأخريان الوحيدتان كانتا إنجلترا ضد كل من السويد وترينيداد وتوباغو في عام 2006 (17 في كلتيهما).

وبهدفين وتمريرة حاسمة، أصبح الإسباني ميكيل أويارزابال ثاني لاعب فقط في التاريخ (منذ عام 1966) يقدم 3 مساهمات تهديفية في أول 25 دقيقة من مباراةٍ في كأس العالم لكرة القدم، بعد المجري لازلو فازيكاس ضد السلفادور في عام 1982 (هدف واحد وتمريرتان حاسمتان).

ونجح منتخب إسبانيا في 5 من أصل 16 محاولة للتمريرات العرضية في الشوط الأول من هذا الفوز، بالمقارنة، نجح في واحدة من أصل 9 محاولات في أول 45 دقيقة في تعادله مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

كأس العالم لكرة غافي المنتخب الإسباني بطولة أمم أوروبا كأس العالم منتخب لاروخا

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