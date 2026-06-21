ميار شريف تفوز ببطولة بريشيا المفتوحة للتنس

توجت ميار شريف لاعبة التنس المصرية، بلقب بطولة بريشيا المفتوحة للتنس، ذات 125 نقطة، لأول مرة فى مسيرتها .

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 127 عالميا والرابعة على البطولة، على الصينية وانج شينيو، المصنفة رقم 101 عالميا والأولى على البطولة، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3 اليوم فى مباراة استغرقت قرابة الساعتين.

وتغلبت ميار شريف، فى الأدوار السابقة بالبطولة على المجرية ايليزارا يانيفا، المصنفة رقم 229 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 بالدور النصف النهائى وعلى الفرنسية تيانتسوا راكوتومانجا، المصنفة رقم 185 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-2 و6-2 بالدور الربع النهائى وعلى الايطالية جينيفر روجيري، المصنفة رقم 219 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-3 و6-3 بالدور الثانى "16” وعلى القبرصية رالوكا جورجيانا شيربان، المصنفة رقم 297 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و7-6 بالدور الاول "32”.

أقيمت البطولة بإيطاليا خلال الفترة من 14 وحتى 21 من شهر يونيو الجارى.