أول تعليق من مدرب الأردن قبل مواجهة الجزائر في كأس العالم

علق جمال سلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، على مواجهة الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.
وقال مدرب الأردن في تصريحات صحفية: "المنتخبان قادمان من هزيمة مُحبِطة، أعتقد أننا كنا قادرين على تقديم ما هو أفضل، رغم أن الأداء الذي قدمناه يمكن أن يفيدنا في مواجهة الجزائر".
وأضاف: "هذا المنتخب يمتلك بطبيعة الحال لاعبين أصحاب موهبة كبيرة. وستكون هذه المباراة قبل كل شيء مواجهة أمام إخوتنا، وكلا المنتخبين سيدخلان اللقاء من أجل تحقيق الفوز".
الأردن
وكان منتخب الأردن قد خسر في مباراته الأولى ضد النمسا في دور المجموعات.