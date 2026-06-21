الأردن والجزائر يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود وقف التصعيد في غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تطورات الأوضاع الإقليمية، وجهود وقف التصعيد في المنطقة، إضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية.

وأكد الجانبان ضرورة تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، بما يسهم في إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وشدد الصفدي وعطاف على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي، إضافة إلى محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وتسلم الصفدي خلال اللقاء رسالة خطية موجهة إلى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والجزائر، حيث أكدا الحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والزراعة والصحة والصناعات الدوائية، إلى جانب العمل على تفعيل منتدى رجال الأعمال الأردني–الجزائري، ودراسة قائمة سلع ذات أولوية للتبادل التجاري بأسعار تفضيلية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما تم الاتفاق على البدء في التحضير لعقد الدورة العاشرة من اللجنة الوزارية المشتركة الأردنية–الجزائرية، بهدف دفع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 165 غدا ، حيث أكد الجانبان أهمية الاجتماعات في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور بين عمّان والجزائر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.