كاف يقرر تمديد موعد تراخيص الأندية للموسم القادم.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تمديد الموعد النهائي لاستكمال التراخيص الخاصة بالأندية المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية للموسم 2026-2027 حتى يوم 25 يوليو 2026.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"عاجــــل :
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)
مد فترة التراخيص الخاصة بالأندية المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية للموسم 2026-2027، وذلك حتى 25 يوليو 2026".
ويأتي هذا القرار لمنح الأندية مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلبات ومعايير نظام تراخيص الأندية، كشرط أساسي للمشاركة في بطولات CAF القارية.