خالد الغندور يثير الجدل بشأن قائمة أفضل 20 لاعبا في تاريخ أفريقيا

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعد تعليقه على القائمة التي نشرتها إحدى الصحف العالمية لأفضل 20 لاعبًا في تاريخ قارة أفريقيا، والتي تصدرها النجم المصري محمد صلاح، يليه الليبيري جورج ويا.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "جريدة عالمية تختار أفضل 20 لاعب في تاريخ أفريقيا، على رأسهم نجمنا العالمي محمد صلاح، وبعده جورج ويا رغم أنهما أقل لاعبين تحقيقًا للبطولات مع منتخب بلادهما، لكن مع أنديتهما كانا الأفضل. يا ترى هل شايفين لاعب مصري ظلم بعدم تواجده في القائمة؟"

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي غدا الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا