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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محاسبة الكدابين ضرورة.. الغندور يطالب بموقف صارم ضد مروجي الشائعات في الوسط الرياضي

خالد الغندور
خالد الغندور
يارا أمين

شنّ الإعلامي خالد الغندور هجومًا على مروجي الشائعات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه من يثيرون الفتنة ويتطاولون على شخصيات قانونية وصفها بـ”المستشارين الأجلاء”.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “رسالة للناس الكذابة اللي لازم تتحاسب على الفتنة والتطاول على مستشارين أجلاء، ولا بد أن يكون هناك موقف صارم ضد هؤلاء”.

وتزامن ذلك مع بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، أوضح فيه حقيقة ما أُثير بشأن لجنتي التراخيص واستئناف التراخيص، مؤكدًا أن تشكيلهما تم وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، وبما يضمن الاستقلالية والشفافية الكاملة في أداء المهام.

وأضاف الاتحاد أنه تم اعتماد تشكيل اللجنتين خلال عام 2024، بتعيين المستشار محمود عابدين رئيسًا للجنة التراخيص، والمستشار أحمد بدوي رئيسًا للجنة استئناف التراخيص، وهما من القضاة وأعضاء الجهات القضائية المعروفة.

كما شدد البيان على أن ما تم تداوله بشأن تولي رؤساء اللجان أي مناصب أو عضويات داخل أندية رياضية غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الأمر يرجع إلى تشابه أسماء فقط ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد الاتحاد في بيانه ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة في الوسط الرياضي.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور فيسبوك الغندور الاتحاد المصري لكرة القدم

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