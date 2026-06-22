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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد صلاح ملك العرب في المونديال.. قائد الفراعنة يتربع على عرش المساهمات التهديفية ويقود مصر إلى ليلة تاريخية

محمد صلاح
محمد صلاح
محمود أحمد

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في سجلات الكرة العربية والأفريقية بعدما قاد منتخب مصر لتحقيق فوز تاريخي على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 في مباراة شهدت تألقًا استثنائيًا لقائد الفراعنة الذي سجل هدفًا وصنع آخر ليواصل تحطيم الأرقام القياسية.

ولم تقتصر مكاسب صلاح على قيادة مصر نحو أول انتصار في تاريخها بكأس العالم بعد انتظار دام 92 عامًا بل نجح أيضًا في اعتلاء صدارة قائمة أكثر اللاعبين العرب مساهمة بالأهداف في تاريخ المونديال متفوقًا على جميع النجوم الذين سبق لهم تمثيل المنتخبات العربية في البطولة الأكبر عالميًا.

صلاح في القمة العربية

بفضل هدفه وصناعته أمام نيوزيلندا رفع محمد صلاح رصيده إلى 5 مساهمات تهديفية في نهائيات كأس العالم بواقع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين خلال 4 مباريات فقط ليصبح اللاعب العربي الأكثر مساهمة بالأهداف في تاريخ البطولة.

ويؤكد هذا الرقم حجم التأثير الذي يملكه قائد المنتخب المصري في أكبر المحافل الكروية خاصة أنه وصل إلى هذا الإنجاز خلال عدد مباريات أقل من معظم منافسيه في القائمة التاريخية.

وجاء ترتيب أكثر اللاعبين العرب مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم على النحو التالي:

1- محمد صلاح (مصر) – 5 مساهمات تهديفية (3 أهداف + تمريرتان حاسمتان) في 4 مباريات.

2- وهبي الخزري (تونس) – 5 مساهمات تهديفية في 5 مباريات.

3- عبد الجليل حدا "كماتشو" (المغرب) – 3 مساهمات تهديفية في 3 مباريات.

4- عبد المؤمن جابو (الجزائر) – 3 مساهمات تهديفية في 3 مباريات.

5- إسلام سليماني (الجزائر) – 3 مساهمات تهديفية في 4 مباريات.

6- سفيان فيجولي (الجزائر) – 3 مساهمات تهديفية في 4 مباريات.

7- صلاح عصاد (الجزائر) – 3 مساهمات تهديفية في 5 مباريات.

8- الطاهر لخلج (المغرب) – 3 مساهمات تهديفية في 5 مباريات.

9- مصطفى حجي (المغرب) – 3 مساهمات تهديفية في 6 مباريات.

10- سالم الدوسري (السعودية) – 3 مساهمات تهديفية في 8 مباريات.

11- يوسف النصيري (المغرب) – 3 مساهمات تهديفية في 8 مباريات.

12- سامي الجابر (السعودية) – 3 مساهمات تهديفية في 9 مباريات.

بصمة مباشرة في انتصار تاريخي

وكان محمد صلاح أحد أبرز نجوم مواجهة نيوزيلندا التي ستبقى خالدة في ذاكرة الكرة المصرية بعدما ساهم بشكل مباشر في قلب تأخر الفراعنة بهدف إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعدما نجح مصطفى عبد الرؤوف زيكو في تسجيل هدف التعادل ظهر صلاح في اللحظة الحاسمة وسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري بتسديدة أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قبل أن يعود في الشوط نفسه ويصنع الهدف الثالث من ركلة ركنية حولها محمود حسن تريزيجيه إلى الشباك.

أرقام تعكس الهيمنة

الأرقام الفردية للنجم المصري خلال اللقاء كشفت حجم تأثيره الكبير على مجريات المباراة وخاض صلاح 85 دقيقة قبل استبداله في الدقائق الأخيرة ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر ليساهم في هدفين من أصل ثلاثة أهداف أحرزها المنتخب المصري.

كما سدد قائد الفراعنة 5 مرات على مرمى نيوزيلندا جاءت منها تسديدتان بين القائمين والعارضة ليكون اللاعب الأكثر خطورة على دفاع المنافس طوال المباراة.

وفي جانب صناعة اللعب أكمل صلاح 26 تمريرة صحيحة من أصل 32 تمريرة بنسبة دقة بلغت 81% وهو رقم مميز للاعب يشغل أدوارًا هجومية متقدمة ويتواجد باستمرار بالقرب من منطقة الجزاء.

وصنع نجم ليفربول السابق 5 فرص محققة لزملائه إلى جانب نجاحه في تنفيذ عرضيتين صحيحتين من أصل 4 محاولات كما أكمل مراوغتين ناجحتين من أصل 3 محاولات.

محمد صلاح منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم 2026

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