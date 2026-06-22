محمد صلاح: صنعنا التاريخ وسنواصل القتال لصدارة المجموعة

أكد قائد منتخب مصر، محمد صلاح، أن الفوز الذي حققه الفراعنة يمثل محطة تاريخية في مسيرة الكرة المصرية، مشددًا على أن اللاعبين نجحوا في تحقيق إنجاز غير مسبوق بفضل العمل الجماعي والإصرار داخل الملعب.

وقال صلاح إن المنتخب نجح في صناعة التاريخ بعد تحقيق أكبر إنجاز في تاريخ الكرة المصرية، معربًا عن سعادته الكبيرة بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجميع كان على قدر المسؤولية ونجح في إسعاد الجماهير المصرية.

الجماهير كانت كلمة السر

وأشاد قائد المنتخب بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به المنتخب في المدرجات، مؤكدًا أن الآلاف من الجماهير المصرية التي حضرت المباراة منحت اللاعبين دفعة معنوية هائلة طوال اللقاء.

وأضاف أن رؤية هذا العدد الكبير من المشجعين وهم يساندون المنتخب خارج مصر كان أمرًا يدعو للفخر، مشيرًا إلى أن اللاعبين شعروا وكأنهم يخوضون المباراة على أرضهم، وهو ما انعكس على الأداء والروح القتالية حتى النهاية.

مواجهة إيران لا تقبل التهاون

وتحدث صلاح عن المباراة المقبلة أمام منتخب إيران، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة في غاية الأهمية، خاصة أنها ستحسم صدارة المجموعة.

وأوضح أن المنتخب يدرك جيدًا صعوبة اللقاء، ولذلك سيغلق صفحة الفوز سريعًا من أجل التركيز الكامل على الاستعداد للمباراة المقبلة، مشددًا على أن الهدف هو مواصلة النتائج الإيجابية وإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

الاحتفال ثم العودة للعمل

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيمنح نفسه فرصة للاحتفال بهذا الانتصار التاريخي، قبل بدء مرحلة الإعداد للمواجهة القادمة.

وقال: “سنحتفل اليوم بهذا الفوز لأنه إنجاز يستحق الاحتفال، لكن ابتداءً من الغد سيبدأ التركيز الكامل على مباراة إيران، لأن مشوار كأس العالم ما زال طويلًا، ولدينا طموح لمواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الجماهير المصرية.