محمد صلاح يتوج بجائزة رجل مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فوز محمد صلاح بجائزة رجل مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء اختيار قائد منتخب مصر بعد مساهمته الفعالة في قيادة الفراعنة لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن مباريات المجموعة السابعة.

أداء حاسم في الشوط الثاني

ظهر محمد صلاح بصورة مميزة على مدار اللقاء، إلا أن بصمته كانت أكثر وضوحًا خلال الشوط الثاني، حيث نجح في تسجيل أحد أهداف المنتخب المصري، كما صنع هدفًا آخر، ليقود الفراعنة إلى قلب النتيجة وحصد ثلاث نقاط غالية.

وكان تحرك صلاح المستمر وقدرته على صناعة الفرص وقيادة الهجمات أحد أبرز أسباب تفوق المنتخب المصري، ليستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة وفقًا لاختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فوز يقرب مصر من التأهل

حقق منتخب مصر أول انتصار له في النسخة الحالية من كأس العالم بعد تعادله في الجولة الافتتاحية، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، متصدرًا المجموعة السابعة، ويضع قدمًا في دور الـ32 قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويمنح هذا الفوز المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة، خاصة بعد الأداء الجماعي المميز الذي ظهر به اللاعبون أمام منتخب نيوزيلندا.

صلاح يواصل كتابة التاريخ

يواصل محمد صلاح تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية وقائدًا لمنتخب مصر، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الفوز التاريخي على نيوزيلندا، ليضيف جائزة رجل المباراة إلى سجله في كأس العالم 2026.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استمرار تألق قائد الفراعنة خلال المباريات المقبلة، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق حلم الجماهير المصرية بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال، مستفيدًا من الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الفريق وثقة اللاعبين المتزايدة بعد هذا الانتصار المهم.