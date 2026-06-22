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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب تاريخية.. منتخب مصر يقترب من إنجاز غير مسبوق في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا ومستحقًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط غالية وضعتهم في موقع مثالي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط

جاء الانتصار على نيوزيلندا ليمنح منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، بعدما افتتح مشواره في البطولة بالتعادل أمام بلجيكا، قبل أن يحقق أول انتصار له في النسخة الحالية من المونديال.

وبات المنتخب المصري يمتلك أفضلية كبيرة قبل خوض الجولة الثالثة، حيث أصبح مصيره بين يديه من أجل إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة ومواصلة المشوار بثقة نحو الأدوار الإقصائية.

أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم

دخل منتخب مصر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، لينهي سلسلة طويلة من المحاولات التي امتدت عبر مشاركاته السابقة في أعوام 1934 و1990 و2018، قبل أن ينجح أخيرًا في تذوق طعم الفوز على المسرح العالمي.

ويمثل هذا الإنجاز دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ويؤكد التطور الذي ظهر عليه المنتخب خلال البطولة الحالية.

ضمان التأهل إلى دور الـ32

ومن أبرز مكاسب الفوز على نيوزيلندا، ضمان تأهل منتخب مصر رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحقق إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الكرة المصرية.

ويمنح التأهل المبكر الجهاز الفني فرصة للتحضير بشكل أفضل للمواجهة المقبلة، مع الحفاظ على التركيز من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق أفضل مركز ممكن في المجموعة.

دفعة قوية قبل الأدوار الإقصائية

أعاد هذا الانتصار الثقة إلى صفوف المنتخب المصري، وأكد قدرة الفراعنة على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى في البطولة. كما عزز آمال الجماهير المصرية في مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي جديد، خاصة مع الأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة، ليصبح المنتخب على أعتاب كتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

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