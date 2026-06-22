العمايرة: مكافآت مالية منتظرة للأهلي بسبب لاعبي المنتخب

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا ومستحقًا على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "‏سيحصل النادي الأهلى على 160 ألف دولار أمريكي عن كل لاعب بقائمة المنتخب الوطني المصري بكأس العالم وذلك فى حالة الصعود إلى دور ال 32 لأول مجموعة و 170 ألف دولار أمريكي لو صعدنا ثانى المجموعة وفى حالة تخطى دور ال 32 يزيد المبلغ وفقًا لبقاء المنتخب بالبطولة بإذن الله".

ودخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تعويض نتيجة الجولة الأولى، وفرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات المباراة رغم البداية القوية من جانب منتخب نيوزيلندا، الذي نجح في افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول، إلا أن لاعبي المنتخب المصري أظهروا شخصية قوية وإصرارًا كبيرًا على العودة في النتيجة، لينجحوا في قلب موازين اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب المصري بصورة مميزة على المستويين الفني والبدني، واستغل المساحات في دفاع المنافس، ليتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية وسط أداء هجومي منظم وتحركات مميزة، وهو ما منح الفراعنة الأفضلية حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي منتخب مصر، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، حيث نجح الفريق في الحفاظ على توازنه بعد استقبال الهدف الأول، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة ويترجم أفضليته إلى ثلاثة أهداف منحت الجماهير المصرية فرحة كبيرة.