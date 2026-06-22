لاعب نيوزيلندا: استحققت ركلة حرة قبل الهدف الثاني لمصر

أعرب بن أولد لاعب منتخب نيوزيلندا، عن استيائه من قرار الحكم خلال مواجهة مصر في كأس العالم، مؤكدًا أنه كان يستحق الحصول على ركلة حرة في اللقطة التي سبقت الهدف الثاني للفراعنة.

وأوضح أولد في تصريحات عقب المباراة أنه تعرض لاحتكاك قوي أثناء إحدى الكرات المشتركة، مشيرًا إلى أن مدافع المنتخب المصري تسبب له في إصابة مؤلمة أدت إلى تمزق جزء من ملابسه الرياضية، ما استدعى خضوعه لفحص طبي خلال اللقاء.

وقال اللاعب إنه كان يعتقد أن الحكم سيحتسب مخالفة لصالحه بعد سقوطه على أرض الملعب، إلا أن اللعب استمر، لتسفر الهجمة بعدها عن تسجيل المنتخب المصري هدفه الثاني.

وأضاف: "من وجهة نظري كانت هناك مخالفة واضحة، ومن المحبط أن تنتهي تلك اللقطة بهدف للمنافس، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم ولكل شخص تفسيره للأحداث".

وأكد أولد أنه شعر بآلام شديدة عقب التدخل، واضطر إلى تغيير ملابسه بسبب الأضرار التي لحقت بها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الخسارة لا يمكن إرجاعها إلى تلك الواقعة فقط، خاصة أن المنتخب المصري نجح في تسجيل هدف ثالث خلال المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب نيوزيلندا كان مطالبًا بتقديم أداء أفضل، رغم شعوره بأن قرار الحكم في تلك اللقطة كان مؤثرًا على مجريات اللقاء.