تموين الإسماعيلية: ضبط 1.5طن دقيق مدعم تصرف فيها مخبز بلدي بهدف التربح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين أبوصوير، حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملات الميدانية أسفرت عن: ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه في كمية تقدر بـ طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم بهدف التربح والاستيلاء على الدعم المخصص لجمهور المواطنين.

كما تم ضبط مخبز لقيامه ببيع خبز بلدي مدعم بأزيد من السعر الرسمي.

وتم تحرير ١٢ مخالفة جاءت بياناتها كالتالي:

٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، محضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠ رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢ رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨ وزارة التموين والتجارة الداخلية

