هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن قيمة معاشاتهم عقب صدور قرار زيادة المعاشات 15% بدءا من شهر يوليو 2026، حيث وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، كما أعرب عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن توجيهات سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

وأكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.