شكرا للرئيس السيسي.. تعليق قوي من أحمد موسى على قرار زيادة المعاشات | بث مباشر

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، قائلا: "شكرا للرئيس السيسي".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

