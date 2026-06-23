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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مواجهة الشائعات مسؤولية الجميع.. والمواطن شريك في حماية الوطن

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، مشددًا على أهمية التصدي للشائعات والتعامل بوعي مع المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من نشر أي مواد قد تُستخدم للإضرار بمصلحة البلاد أو استغلالها من قبل الجهات المعادية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "لازم كلنا نقف في وجه الشائعات من أجل الحفاظ على الوطن، والمواطن عليه دور في الحفاظ على وطنه، مش كل واحد لازم نقوله بلدك أمانة، ولازم كل واحد يكون أمين على البلد، هل الفيديو ده يسبب أذى للبلد أو لا؟ الأعداء بينظروا لمثل هذه الفيديوهات، ولازم أخد بالي".

وأضاف: "وأنت ماشي، التليفون هيكون وسيلة لارتكاب جريمة، أنت ممكن تصور حد من غير ما تستأذن وتنشره، ولازم ناخد بالنا في الظروف اللي إحنا فيها".

وتابع: "عندنا حاجات إيجابية كتيرة، وبنشوف مظاهر بديعة وشباب كويس بيحب بلده، والدولة بتعمل على توفير حوافز للمستثمرين، والدفعة الاقتصادية بتعود على المواطن، والاستثمارات تعود على البلد بالخير".

واختتم: "وعايزين قانون التصالح في المباني يكون زي قانون الضرائب، ومنظومة الضرائب بعد التعديلات تساهم في زيادة الحصيلة، وهذه منظومة كويسة جدًا اتعملت".

أحمد موسى الشائعات صدى البلد

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