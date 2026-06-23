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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رياضة النواب تدعو وزير التنمية لاجتماع عاجل لمناقشة أسباب فرض المحافظين رسوم نظافة علي مراكز الشباب

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، عدداً من طلبات الإحاطة الخاصة بالمشكلات التي تواجه مراكز الشباب في محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

استهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن إعادة صيانة مراكز الشباب والملاعب التي أنشأتها الوزارة في 2015/2016.  

 جميع المراكز والأندية بضرورة إجراء صيانة دورية


واوصت لجنة الشباب ، خلال الاجتماع الذى شارك فيه محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب بالشرقية ، بحصر جميع الملاعب والمنشآت التي تم إنشاؤها خلال تلك الفترة، وتحديد التي تمت صيانتها والتي لم تتم صيانتها، مع التنبيه على جميع المراكز والأندية بضرورة إجراء صيانة دورية للحفاظ على الحالة الفنية واستمرار الأنشطة، على أن توافي اللجنة بما تم اتخاذه.


كما قررت  اللجنة  أرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن إلغاء رسوم النظافة المقررة على مراكز الشباب "500 جنيه شهرياً"، وكذلك طلب النائبة دينا الهلالي بشأن تداعيات فرض الرسوم وفقاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020  لحين حضور وزير التنمية المحلية، نظراً لأن الرسوم تُحصل لصالح المحافظات وليس لوزارة الشباب علاقة بها مباشرة.


وأوضح النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب والأندية في عدد من المحافظات، خاصة مراكز الشباب تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة فرض رسوم نظافة عليها رغم عدم حصولها فعلياً على الخدمة.

وأشار سويلم إلى أنه عند مخاطبة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ردت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب بالشرقية بأن "الرسوم تُحصل لصالح المحافظة ولا دخل لوزارة الشباب والرياضة بها"، وهو ما فاقم الأزمة وترك مراكز الشباب بين طرفين دون حل.

وطالب النائب ثروت سويلم بعقد اجتماع عاجل يضم مسؤولي وزارة التنمية المحلية، وممثلي المحافظات، ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة، للنظر في إلغاء هذه الرسوم خاصة أن مراكز الشباب لا تحصل على خدمة جمع القمامة من المحافظة أصلاً، ومع ذلك تُفرض عليها الرسوم
مؤكدا أن موارد مراكز الشباب محدودة ولا تمتلك رصيد يسمح لها بسداد الأموال نظير رسوم النظافة

وفيمل يخص  طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، أوصت اللجنة  وزارة الشباب والرياضة بسرعة إدراج أعمال إحلال وتجديد الملعب بمركز شباب غزالة ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، مع تحديد التوقيتات الزمنية للتنفيذ وإخطار اللجنة.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين سامي سليم وسيد عبد الجليل، وأوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل مركز شباب فايد إلى "مركز تنمية شبابية" بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لإتاحة الفرصة لتطوير منشآته عبر الطرح الاستثماري.
 

رياضة النواب وزير التنمية مراكز الشباب مجلس النواب لجنة الشباب

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