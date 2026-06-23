بوتين: روسيا مستعدة لمحادثات سلام مع أوكرانيا استنادًا إلى اتفاقيات إسطنبول عام 2022

\ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادًا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022 ، مشيرا إلى أن مفاوضات السلام مع أوكرانيا يجب أن تُجرى انطلاقًا من الوقائع القائمة على الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث قال إن "روسيا، كما ذُكر مرارًا، مستعدة لمحادثات السلام مع أوكرانيا. وهي مستعدة على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، والتي، أذكّركم، وقّع عليها الوفد الأوكراني بالأحرف الأولى آنذاك، ما يعني أنها كانت مناسبة لهم تمامًا"،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وأضاف "لكن بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، وعلى الآليات التي تم مناقشتها في أنكوريج، وعلى الواقع، والأهم من ذلك، الواقع على الأرض، فضلًا عن المبادئ التي حددتها قبل عامين خلال كلمتي في وزارة الخارجية".

وأوضح أن روسيا ستمضي قدمًا على جميع المحاور، بالاعتماد على الاستقرار المستمر للاقتصاد وإنجازات القوات المسلحة الروسية.

