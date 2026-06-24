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لأول مرة في التاريخ.. أحمد موسى: مسح جوي شامل لمصر لاكتشاف الكنوز المدفونة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لأول مرة في التاريخ.. أحمد موسى: مسح جوي شامل لمصر لاكتشاف الكنوز المدفونة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأيام الماضية شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، التي ستتولى تنفيذ مهمة إجراء مسح جوي شامل لمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع أحمد موسى أنه سيتم البدء في إجراء مسح جوي شامل لكامل أراضي جمهورية مصر العربية، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بحسب ما أعلنه وزير البترول.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من تنفيذ هذا المسح الجوي هو الكشف عن الثروات والكنوز المصرية الموجودة في باطن الأرض.

وأكد أن بعض الجبال في عدد من الدول يُعرف بوجود أحزمة أو عروق من الذهب بها، موضحًا أن عمليات التنقيب عن الذهب تتم أحيانًا بشكل غير رسمي ومن دون الحصول على الموافقات اللازمة، مستشهدًا بما يحدث في بعض المناطق التي تشهد عمليات استخراج للذهب خارج الأطر القانونية.

أحمد موسى الذهب البترول

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