قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر بالخارجية الفرنسية ينفي عقد لقاء "سري" مع حركة حماس
التأمينات: الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في انفجار جنوب لبنان
الصومال أمام مجلس الأمن: وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لتجنيد الأطفال في النزاعات
محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات التنفيذ
سنتكوم: مقتل قيادي في داعش خلال غارة جوية على سوريا
التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها
الجميع سئموا منك حتى اليهودي كوشنر.. تفاصيل مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو
خاصة الصحة والتعليم.. رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
اعرف نتيجتك الآن.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.37%
شكرا للرئيس السيسي.. تعليق قوي من أحمد موسى على قرار زيادة المعاشات | بث مباشر
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: الدولة ملتزمة بدعم أصحاب المعاشات.. و288 مليار جنيه سنويًا لصناديق التأمينات

المعاشات
المعاشات
محمد البدوي

أكد الدكتور باسم عادل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على زيادة المعاشات بشكل دوري لمواجهة تداعيات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم الفئات الأولى بالرعاية 

وأوضح عادل، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج الحياة اليوم أن ملف المعاشات يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الزيادات المتتالية تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

وأشار إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على زيادة المعاشات فقط، بل تشمل العديد من البرامج والمبادرات، مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بما يوفر أكثر من مصدر للدعم والمساندة للمواطنين.

التحديات الاقتصادية الراهنة

وأضاف أن الدولة، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، تواصل جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة شهد زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

 

الدولة وصناديق التأمينات

وفيما يتعلق بأموال التأمينات والمعاشات، أوضح رئيس حزب الوعي أن مجلس الشيوخ أقر تشريعًا مهمًا ينظم العلاقة المالية بين الدولة وصناديق التأمينات، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت ملتزمة قانونيًا بسداد نحو 288 مليار جنيه سنويًا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع زيادة سنوية تقدر بنحو 7%.

وشدد عادل على أن هذا الالتزام القانوني يعكس حرص الدولة على الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمستفيدين منها.

باسم عادل المعاشات السيسي الفئات الأولى بالرعاية الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

ترشيحاتنا

الميرون

اتحاد أوروجواي يدرس تقديم احتجاج رسمي بشأن طرد ألميرون

بسمة وهبة والطيب

بعد أزمة «مع ألفين سلامة».. أحمد الطيب يفاجئ جمهوره بصورة مع بسمة وهبة ورسالة عن لقاء قريب

خالد فتحي

خالد فتحي يتابع تجهيزات منتخب مواليد 2010 مع عماد إبراهيم استعدادًا لدورة البحر المتوسط

بالصور

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد