برلماني: الدولة ملتزمة بدعم أصحاب المعاشات.. و288 مليار جنيه سنويًا لصناديق التأمينات

أكد الدكتور باسم عادل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على زيادة المعاشات بشكل دوري لمواجهة تداعيات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأوضح عادل، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج الحياة اليوم أن ملف المعاشات يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الزيادات المتتالية تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

وأشار إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على زيادة المعاشات فقط، بل تشمل العديد من البرامج والمبادرات، مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بما يوفر أكثر من مصدر للدعم والمساندة للمواطنين.

التحديات الاقتصادية الراهنة

وأضاف أن الدولة، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، تواصل جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة شهد زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

الدولة وصناديق التأمينات

وفيما يتعلق بأموال التأمينات والمعاشات، أوضح رئيس حزب الوعي أن مجلس الشيوخ أقر تشريعًا مهمًا ينظم العلاقة المالية بين الدولة وصناديق التأمينات، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت ملتزمة قانونيًا بسداد نحو 288 مليار جنيه سنويًا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع زيادة سنوية تقدر بنحو 7%.

وشدد عادل على أن هذا الالتزام القانوني يعكس حرص الدولة على الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمستفيدين منها.