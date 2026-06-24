أحمد موسى لسياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر: قوتنا العسكرية بتكبر.. خاف بقى

رد الإعلامي أحمد موسى، على سياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر، قائلا: "القوة العسكرية في مصر بتكبر وتتنامى.. خاف بقى".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الجيش المصري قوي وقادر على مواجهة الأعداء بكل قوة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "هو مش فيه معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل"، مضيفا: "قواتنا المسلحة تحمي حدودنا ولا تعتدي على أحد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الجيش المصري أقوي من خيالك.. أنت ما حرَّمتش من نصر أكتوبر 73؟".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "السياسي الإسرائيلي تنبأ بحرب بين مصر وإسرائيل خلال 15 سنة قادمة"، مضيفا: "محدش يختبر بلدنا أبدًا".