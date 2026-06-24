مدبولي: إحنا مش ببنبيع أو بنفرط في أي اصل للدولة لكننا بنعيد الهيكلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك نمو في مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري ووصلت نسبة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 50% ".

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي:"يتم طرح نسب من الشركات لإشراك القطاع الخاص".

وتابع مدبولي: "إحنا مش ببنبيع أو بنفرط في أي اصل للدولة المصرية لكن إحنا بنعيد الهيكلة وإشراك القطاع الخاص كي يتم تطوير الشركات المملوكة للدولة".

وأكمل مدبولي:" الدولة مش بتبيع أصولها لكنها تحاول تعظيم الاستفادة من أصولها"، مضيفا:" فيه دول باعت المطارات بالكامل لكن إحنا عمرنا ماهنعمل كده".

ولفت مدبولي: "تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر وإحدى كبرى الشركات الصينينة المنتجة للسيارات لإنتاج سيارات جيدة في مصنع شركة النصر".

