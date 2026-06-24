الآن 2700 .. التأمين الاجتماعي: 3000 جنيه حد أدنى للاشتراك في التأمينات أول يناير

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه هناك حد ادنى للاشتراك في التأمينات وهو 2700 جنيه وفي أول يناير المقبل سيكون 3000 جنيه والحد الأقصى للاشتراك 16700 جنيه .



وقال جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" ،:" نظام التأمينات لا يستطيع أن يرفع الحد الأدنى للاشتراك مرة واحدة كي لا يتأثر أصحاب الأعمال ".

وأضاف جمال عوض :" هناك آلية لزيادة الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات يتحملها صاحب العمل والمؤمن عليه ".



وأكمل جمال عوض :" نظام التأمينات هو نظام طويل الاجل وإصلاح الأنظمة طويلة الاجل لا يتم في يوم وليلة ولكنها تحتاج على مدى زمني طويل ".

ولفت جمال عوض :" دلوقتي بنسمع إن فيه ناس بتطلع معاش وبتاخد 5000 جنيه معاش وده كلام مكنش موجود قبل كده ".



