حزب الجيل: قرار الرئيس بزيادة المعاشات يعكس استجابة عميقة لنبض الشارع

أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بالقرار الجمهوري الإنساني والملهم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من أول يوليو المقبل، موضحًا أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة وجريئة تؤكد حرص القيادة السياسية الدائم على حماية الأمن الاجتماعي للمواطن المصري، وتوفير مظلة حماية حقيقية لأصحاب المعاشات وكبار السن.

رسالة طمأنة بالغة الأهمية لملامسته المباشرة

وأوضح "محمود"، في بيان، أن توقيت صدور القرار يحمل رسالة طمأنة بالغة الأهمية لملامسته المباشرة للاحتياجات اليومية للمواطنين، وجاء ليعكس استجابة سريعة وعميقة لمتطلبات الشارع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة، مشيرًا إلى أن شمول الزيادة لمعاش العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية يبرهن على أن الدولة تضع الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.

فلسفة بناء الجمهورية الجديدة

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن فلسفة بناء الجمهورية الجديدة ترتكز في المقام الأول على مفهوم الحياة الكريمة والإنسان المصري، وما نشهده اليوم من قرارات هو ترجمة عملية لتلك الفلسفة؛ حيث تسعى الدولة جاهدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، وضمان حياة مستقرة تليق بتضحياتهم.

قدرة المواطن على مواجهة التضخم

وثمن هذه الخطوات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم قدرة المواطن على مواجهة التضخم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد استكمالًا لركائز "الجمهورية الجديدة" التي لا تبنى فقط بالمشروعات القومية والبنية التحتية العملاقة، وإنما تبنى بالتوازي مع الاستثمار في الإنسان وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن له العيش بكرامة.