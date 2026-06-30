لميس الحديدي عن ثورة 30 يونيو : يوم استرد فيه الشعب وطنه من جماعة أرادت تغيير الهوية

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو قائلة:"يوم استرد فيه الشعب المصري بلادهم من جماعة أرادت تغيير هوية هذا البلد ومحو تاريخه، واستجاب الجيش والقوات المسلحة وعلى رأسها الرئيس السيسي".



وتابعت عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: " "13 عامًا على هذا اليوم التاريخي، ولا زلنا نتذكر تفاصيله، وأنا شخصيًا لا أنسى تفاصيله، وعملنا على الشاشات، وإزاي كنا بنروح فنادق وإزاي بندخل المدينة، تفاصيل كثيرة في يوم من الأيام دائمًا نحكيها".

وأكملت: "13 عامًا مرت، ولكن نفضل متمسكين بمبادئ هذه الثورة وبأحلامنا التي تحقق منها الكثير، ولا زال الكثير في الطريق".



وأردفت: "مهما كانت الصعوبات على مدار السنوات، فإن بقاء مصر آمنة ومستقرة وسط إقليم تشتعل فيه الحرائق كان ولا يزال تحديًا لهذه القيادة، وقد نجحت القيادة في هذا التحدي".



واختتمت: "تحية للمصريين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة، وتحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة الذين استجابوا لدعوات الشعب، وكل القوى السياسية التي وقفت ودعمت اختيار الشعب حينها، وتحية لأرواح الشهداء الذين رحلوا في معاركنا ضد الإرهاب هذه صورة لاننساها ولايجب أن ننساها لانحن ولا أولادنا "".