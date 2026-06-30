السفير الأردني بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، السفير أمجد العضايلة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال العضايلة، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "يليق بالشقيقة مصر الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو، التي عكست الإرادة الحقّة للمصريين وحرصهم على وطنهم ورؤيتهم لمستقبله".

وأضاف "خالص التهاني وأطيبها لمصر العزيزة، أرض الكنانة وقيادةً حكيمةً وشعباً شقيقا، بهذه المناسبة، ونحن نرى مصر اليوم من المكانة المتقدمة والتطوّر الكبير والازدهار الشاهد نحو مستقبلٍ يليق بها.