أحمد موسى : الشعب المصري نزل بكل المحافظات في 30 يونيو ليعلن رفضه للإخوان الإرهابيين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري نزل في كل المحافظات في 30 يونيو ليعلن رفضه للإخوان الإرهابيين، موضحا أن كلمة السر هي التحدي والمحافظة على وطننا وبلدنا الغالي مصر.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الثورة كانت بداية عودة مصر حين قررنا نبني بلدنا ونرجع بيتنا اللي هو بلدنا اللي كان محتلها العصابة الإخوانية.



وأوضح أنه يوم 30 يونيو وما قبلها تم رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وسبقها في يناير 2013 ولم يكن الكلام على ثورة ولا شي وكان هذا في بورسعيد اعتراضًا على سياسات مرسي



وأوضح أن البلد كانت مخطوفة ومحتلة من التنظيم الإرهابي ولو الثورة لم تنجح كان تم سحق كل اللي نزل وتم قتلهم والإخوان معندهمش مانع يقتلوا مليون ولا اتنين مليون كانوا شايفين عادي يضحوا بشوية.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري أخد القرار بالنزول للشارع وعدم العودة إلا بعد تطهير البلد من الإخوان وتم منح الجماعة 3 مهلات بداية أسبوع وصولا لـ 48 ساعة ثم وصولا لبيان 3 يوليو.

