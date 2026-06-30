أحمد موسى : نمتلك قدرات الدولة الشاملة وصناعات دفاعية متميزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدفاع الجوي له مكانته وأهميته طوال الوقت، لكنه بدأ يحظى باهتمام واسع بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين بدأوا في التعرف على مفاهيم الدفاع الجوي، مثل الرصد والرادار والطائرات المسيرة والدرونز.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن إسرائيل لم تعلن حتى الآن عن حجم الخسائر الكبيرة والدمار الواسع، بسبب الرقابة العسكرية المفروضة، موضحًا أنه لا يمكن نشر أي خبر بعيدًا عن تلك الرقابة.

وأكد أنه رغم امتلاك إسرائيل منظومات دفاع جوي معقدة، إلى جانب الدعم العسكري والتقني الذي تقدمه لها الولايات المتحدة وبعض دول حلف الناتو، فإن صواريخ إيران التي أطلقت من مسافة ألفي كيلومتر وصلت وسقطت داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف: "بلدنا تمتلك القدرات الشاملة، والرئيس السيسي خلال الفترات الماضية كان شغله الشاغل بناء قدرات الدولة الشاملة وامتلاك قوة ردع متكاملة للحفاظ على مقدرات الدولة، لأن من لا يمتلك قدرات شاملة يكون عرضة للخطر".

وشدد على أن مصر لديها منظومة دفاع جوي شديدة التعقيد ومتنوعة المصادر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2013 بدأ في تطوير القوات المسلحة وتحديثها وتنويع مصادر التسليح، منذ أن كان وزيرًا للدفاع، من خلال التعاون مع دول مثل إيطاليا وأمريكا وروسيا وفرنسا والصين وغيرها.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك حاليًا في مجال الدفاع الجوي منظومة تسليح متميزة للغاية، تمثل حماية حقيقية للدولة، مؤكدًا أن الأهم هو امتلاك التكنولوجيا الحديثة.

وأكد قائلًا: "لدينا طائرات درونز، وهذا ليس سرًا، فالدولة المصرية تعمل على توطين الصناعات الدفاعية والعسكرية بالتعاون مع دول مختلفة، في ظل الأوضاع المعقدة التي يشهدها الإقليم".

واختتم أحمد موسى حديثه قائلًا: "لدينا منظومة دفاع جوي متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ونمتلك صناعات دفاعية متميزة وخبرات كبيرة في مجالات الرصد والتحليل واللغات على أعلى مستوى، والسماوات المصرية غير قابلة للاختراق، ومن يفكر في ذلك يعرف جيدًا النتيجة والثمن".