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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر .

ويقدم  موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدينار الكويتي اليوم


سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية 160.50 جنيه للشراء، و160.87 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في 159.75 جنيه للشراء، و160.03 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 159.72 جنيه للشراء، و160.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي 
 

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول 158.04 جنيه للشراء، و159.90 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في بيت التمويل الكويتي  157.81 جنيه للشراء، و159.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الجنيه 


سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 157.33 جنيه للشراء، و160.82 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي157.25 جنيه للشراء، و159.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 157.15 جنيه للشراء، و160.03 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي  156.74 جنيه للشراء، و161.01 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 156.41 جنيه للشراء، و160.32 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 156.19 جنيه للشراء، و160.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي 155.75 جنيه للشراء، و160.07 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 155.17 جنيه للشراء، و160.08 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني  154.96 جنيه للشراء، و161.60 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 154.76 جنيه للشراء، و160.56 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني 154.58 جنيه للشراء، و161.99 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 154.06 جنيه للشراء، و159.98 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك نكست 153.38 جنيه للشراء، و163.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول مصر  153.12 جنيه للشراء، و159.02 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 152.46 جنيه للشراء، و160.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في ميد بنك 150.62 جنيه للشراء، و160.70 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 149.03 جنيه للشراء، و161.57 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سعر صرف الدينار الكويتي الدينار الكويتي أمام الجنيه سعر الدينار مقابل الجنيه

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