أحمد موسى : كتاب رجل الأقدار يوثق مسيرة الرئيس السيسي ودور القوات المسلحة في حماية مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو تتزامن مع إصدار كتاب مهم يحمل عنوان "رجل الأقدار"، والذي يوثق محطات بارزة في مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الكتاب يرصد دور القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية خلال مرحلة فارقة من تاريخها، إلى جانب استعراض ملامح الجمهورية الجديدة وما تحقق من إنجازات تنموية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في احتفالية كبيرة جدًا تُقام الآن في فندق الماسة بمدينة نصر للهيئة الوطنية للصحافة، لأنها عاملة كتاب مهم جدًا "رجل الأقدار"، والنهارده الاحتفالية على مرور ثورة 30 يونيو".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: “يوثق هذا الكتاب جزءًا من مسيرة الرئيس السيسي من النشأة حتى قصر الاتحادية، وبيتكلم الكتاب عن تفاصيل كثيرة جدًا، والكتاب عبارة عن جزأين، جزء مرتبط بما بعد فوضى 2011 ودور القوات المسلحة بقيادة الرئيس السيسي لحماية مصر من السقوط.”

وأردف: "ويتكلم الكتاب ويوثق لعدد من الشخصيات الوطنية التي عاصرت هذه المرحلة، ثم الانطلاق نحو المستقبل، وفيه مقدمة بقلم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق".

واستكمل: "مقدمة كتبها قداسة البابا تواضروس الثاني، وتكلم عن ملامح الجمهورية الجديدة وتعزيز الاستقرار والتنمية".

وأضاف: "كما وثق الكثير من المشروعات والنهضة الصناعية، وزيادة المشروعات الموجودة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتطوير العشوائيات".

واختتم: "وحاليًا تُقام هذه الاحتفالية بمشاركة رفيعة المستوى، يحضر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، والكاتبة الصحفية الكبيرة إلهام أبو الفتح، و الدكتور أحمد أبو الغيط، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق واللواء سمير فرج، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية السابق، والإعلامي حمدي رزق، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد كبير من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين".